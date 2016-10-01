شاهد: بايرن يكتفي بالتعادل 1-1 مع كولن بالدوري الألماني

اكتفى بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية بالتعادل مع ضيفه كولن بهدف لكل منهما السبت في المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء التعادل بعد 5 انتصارات متتالية للبايرن ليخيب طموح مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي بتحقيق رقم قياسي جديد .

وكان أنشيلوتي يتطلع إلى معادلة رقم أندريه شوبرت الذي قاد فريقه بروسيا مونشنغلادباخ إلى 6 انتصارات متتالية في بداية الموسم الماضي، وكذلك رقم ويلي أنتيمان مدرب شتوتغارت في بداية موسم 1986-1987.

وحقق أنشيلوتي أول رقم قياسي بعدما قاد بايرن ميونخ إلى أفضل بداية في تاريخه بتحقيق 8 انتصارات متتالية في جميع المسابقات هذا الموسم قبل أن يسقط الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1 في مسابقة دوري أبطال أوربا.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما تابع كيميش برأسه في الشباك كرة من تمريرة عرضية أرسلها الإسباني خوان بينات في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، لم ييأس كولن أمام تفوق مضيفه الميداني، وصارع بقوة حتى تمكن من إدراك التعادل عندما مرر مارسيل ريسه كرة عرضية إلى موديست أطلقها قوية من داخل المنطقة في سقف شبكة الحارس مانويل نوير في الدقيقة 63.