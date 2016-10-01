شاهد: إيران تقول إنها أنتجت طائرة هجومية من دون طيار

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت بأن الحرس الثوري أنتج طائرة هجومية من دون طيار مماثلة للطائرة الأمريكية التي استولت عليها طهران قبل خمس سنوات.

ذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء أن الطائرة أطلق عليها اسم "صاعقة" وهي مماثلة لطائرة التجسس الأمريكية من طراز آر كيو – 170 سنتينال.

ووفقا للجنرال أمير علي حجي زاده، قائد الفرقة الجوية بالحرس الثوري الإيراني، فإن الطائرة "صاعقة" بعيدة المدى قادرة على حمل أربع قنابل ذكية وموجهة بدقة.

وأضاف أن الطائرة يمكنها قصف الأهداف بدقة عالية.

وقالت إيران إنها أسقطت الطائرة الأمريكية في ديسمبر/كانون أول 2011، وبثت لقطات للطائرة التي تم انتشالها، كما تقول إنها استولت على ثلاث طائرات غير مأهولة من طراز سكان إيغل.

وفي العام الماضي، قالت إيران إنها اختبرت بنجاح نسخة طبق الأصل من الطائرة آر كيو-170.