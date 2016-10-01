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شاهد: أمريكي يرتدي "قمامته" لمدة 30 يوما!

1/10/2016

حصد مقطع مصور لناشط أمريكي ارتدى قمامته لمدة 30 يوماً، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وارتدى الأمريكي روب غرينفيلد، بدلة بلاستيكية عبارة عن سلال مهملات لجمع النفايات، وبدأ بوضع 4.5 رطل من النفايات يومياً أي حوالي كيلوغرامين، وهو ما يعني 60 كيلو غراماً بانتهاء اليوم الـ30.

ويهدف غرينفيلد من خلال حملته، نشر الوعي البيئي والإحساس بالغير لاسيما الجوعى، وإلهام الناس بإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم.

وقال إن أغلب الناس لا يفكرون مرتين عند إنتاج القمامة، فبمجرد إلقائها في سلة المهملات تنتهي علاقتهم بها من دون تفكير آخر حيث إن كثيرا من النفايات تكون عبارة عن طعام قد يصلح للغير.

ونشر غرينفيلد -وهو ناشط وكاتب أمريكي- الفيديو على صفحتيه في فيسبوك ويوتيوب ليحصد نحو 3 مليون و50 ألف مشاهدة منذ نشره قبل 6 أيام، مشيرا إلى أنه سيوثق رحلته تلك عبر عدد من مقاطع الفيديو وسيخصص دخلها لصالح المنظمات غير الربحية.

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