رئيس أركان تركيا يستبعد احتمال وقوع محاولة انقلاب أخرى

خلوصي أكار رئيس الأركان التركي

استبعد رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، احتمالية وقوع محاولة انقلابية أخرى بعد التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي، وذلك في معرض تعليقه على ادعاءات أثيرت بهذا الخصوص مؤخرًا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، أدلى به المسؤول العسكري، خلال مراسم استقبال في مقر البرلمان التركي، بمناسبة انطلاق الدورة التشريعية الحالية، في العاصمة أنقرة.

وأضاف أكار في ذات السياق "هذه شائعات تتردد بين الحين والآخر بأشكال مختلفة، وأنا شخصيا استبعد احتمالية وقوع محاولة انقلابية أخرى في البلاد".

وقبل نحو أسبوع، حذّرت وسائل إعلام محلية، من احتمالية وقوع محاولة انقلاب ثانية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، معتبرةً أنها ستكون "أكثر دموية" من تلك التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، الحديث عن احتمال وقوع محاولة انقلابية أخرى في البلاد، "محاولةً لتزوير الحقائق"، قائلا إن منظمة "فتح الله كولن" تقف خلف ترويجها بـ"هدف زعزعة المجتمع والسلام، وبث القلق في نفوس الشعب" على حد قوله.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش وقالت السلطات إن منظمة "فتح الله كولن" وراء المحاولة.