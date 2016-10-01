النائب العام المصري يعتزم لقاء والدي ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إنه من المتوقع أن يصل لإيطاليا خلال الأيام القليلة القادمة النائب العام المصري نبيل صادق، لمقابلة والدي الشاب الإيطالي جوليو ريجيني

ومن المفترض أن يروي صادق لوالدي ريجيني ماذا حدث فعليا لابنهما في مصر، ومن الذي حاول تشويه الوقائع بقتل 5 موطنين مصريين أبرياء، ووضع متعلقات ووثائق الباحث الإيطالي في منزل أحدهم لتحريف مسار التحقيقات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الأيام الماضية وصلت أصوات مهمة من القاهرة تفيد بإمكانية حدوث تحول في التحقيقات المصرية، وتوقعت الصحيفة أن يقوم مسؤول النيابة في القاهرة بتسليم والدي ريجيني قائمة بأسماء المسؤولين عن مقتل ابنهما.