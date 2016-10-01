البث الحي
منوعات

التحالف العربي: إنقاذ ركاب سفينة إغاثة استهدفها حوثيون

1/10/2016

باب المندب أرشيفية

قال التحالف العربي في اليمن إنه أنقذ اليوم السبت ركاب سفينة يستخدمها الجيش الإماراتي بعد تعرضها لهجوم شنه مقاتلون حوثيون في باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه نفذ "عملية إنقاذ لركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية للسفينة …التي كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإجلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن."

ويقاتل مئات الجنود الإماراتيين ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن ويشارك جنود الإمارات أيضا في تدريب القوات اليمنية في ميناء عدن للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات في بيان "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح اليوم لحادث في باب المندب أثناء رحلة العودة من مهمتها المعتادة قادمة من عدن دون وقوع أي إصابات."

وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة تحقق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وقال الحوثيون في بيان اليوم السبت إن قواتهم دمرت سفينة تابعة للجيش الإماراتي كانت تتقدم صوب ميناء المخا على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء العام الماضي عن مصدر عسكري قوله "القوة الصاروخية استهدفت البارجة العسكرية ا?ماراتية أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا… تم تدميرها بالكامل."

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)