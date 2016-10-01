التحالف العربي: إنقاذ ركاب سفينة إغاثة استهدفها حوثيون

باب المندب أرشيفية

قال التحالف العربي في اليمن إنه أنقذ اليوم السبت ركاب سفينة يستخدمها الجيش الإماراتي بعد تعرضها لهجوم شنه مقاتلون حوثيون في باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه نفذ "عملية إنقاذ لركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية للسفينة …التي كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإجلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن."

ويقاتل مئات الجنود الإماراتيين ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن ويشارك جنود الإمارات أيضا في تدريب القوات اليمنية في ميناء عدن للمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات في بيان "أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تعرض إحدى سفنها المؤجرة صباح اليوم لحادث في باب المندب أثناء رحلة العودة من مهمتها المعتادة قادمة من عدن دون وقوع أي إصابات."

وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة تحقق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وقال الحوثيون في بيان اليوم السبت إن قواتهم دمرت سفينة تابعة للجيش الإماراتي كانت تتقدم صوب ميناء المخا على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء سبأ التي يديرها الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء العام الماضي عن مصدر عسكري قوله "القوة الصاروخية استهدفت البارجة العسكرية ا?ماراتية أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا… تم تدميرها بالكامل."