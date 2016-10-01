إيقاف مسؤول فلسطيني انتقد مشاركة عباس في جنازة بيريز

أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مساء أمس (الجمعة) مدير العلاقات العامة بجهاز الارتباط العسكري الفلسطيني أسامة منصور أبو عرب، عن العمل بسبب مناشدته للرئيس محمود عباس عدم المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز.

وقال منصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تلقى قرارا "بالوقف عن العمل" بعد نشره استفسارا موجها للرئيس عباس عن سر هذه المشاركة في تشييع قاتل الأطفال الفلسطينيين.

وجاء في رسالة الضابط الفلسطيني "لك أن تمر بأم الشهيد الأسير ياسر حمدوني وتسألها، فإذا وافَقَت توكل على الله، وإذا لم توافق فاحسم أمرك".

ووجه خطابه للرئيس محمود عباس قائلا "إنك إذا قررت المشاركة في جنازة قاتل أبنائنا وحدك فقد أخطأت، وإذا قررت بناء على استشارات فقد ضلّلوك، ولا علاقات شخصية ولا علاقات ودية مع المحتل ما دام مستمرا في سياسته العنجهية ضد أبناء شعبنا، أعِد النظر يا سيدي".

وفي السياق نفسه نظّمت طالبات في قطاع غزة، وقفة اليوم السبت، احتجاجا على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، التي جرت أمس الجمعة بمدينة القدس الغربية.

رفعت المشاركات في الوقفة التي دعت لها الكتلة الإسلامية"، الإطار الطلابي لحركة "حماس"، في الجامعة الإسلامية بغزة، لافتات كُتب على بعضها "لا لمجاملة اسرائيل"، و" من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن".

ورددت المشاركات في الوقفة، هتافات غاضبة بحق "بيريز" واصفات إياه بـ"قاتل الأطفال " و"مرتكب المجازر".

وفي كلمة له خلال الوقفة، استنكر فتحي حماد، القيادي في حركة (حماس) مشاركة الرئيس محمود عباس، بجنازة بيريز.

وقال حماد، إن مشاركة عباس في الجنازة "إساءة لدماء الشهداء واستخفاف بمعاناة شعبنا الفلسطيني".

وجرت مراسم جنازة بيريز أمس (الجمعة) في "جبل هرتزل" بالقدس الغربية.

وتوفي بيريز الأربعاء الماضي، بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.