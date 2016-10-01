البث الحي
منوعات

إيقاف مسؤول فلسطيني انتقد مشاركة عباس في جنازة بيريز

1/10/2016

إيقاف مسؤول فلسطيني انتقد مشاركة عباس في جنازة بيريز

أوقفت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مساء أمس (الجمعة) مدير العلاقات العامة بجهاز الارتباط العسكري الفلسطيني أسامة منصور أبو عرب، عن العمل بسبب مناشدته للرئيس محمود عباس عدم المشاركة في جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز.

وقال منصور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تلقى قرارا "بالوقف عن العمل" بعد نشره استفسارا موجها للرئيس عباس عن سر هذه المشاركة في تشييع قاتل الأطفال الفلسطينيين.

وجاء في رسالة الضابط الفلسطيني "لك أن تمر بأم الشهيد الأسير ياسر حمدوني وتسألها، فإذا وافَقَت توكل على الله، وإذا لم توافق فاحسم أمرك".

ووجه خطابه للرئيس محمود عباس قائلا "إنك إذا قررت المشاركة في جنازة قاتل أبنائنا وحدك فقد أخطأت، وإذا قررت بناء على استشارات فقد ضلّلوك، ولا علاقات شخصية ولا علاقات ودية مع المحتل ما دام مستمرا في سياسته العنجهية ضد أبناء شعبنا، أعِد النظر يا سيدي".

وفي السياق نفسه نظّمت طالبات في قطاع غزة، وقفة اليوم السبت، احتجاجا على مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس، التي جرت أمس الجمعة بمدينة القدس الغربية.

رفعت المشاركات في الوقفة التي دعت لها الكتلة الإسلامية"، الإطار الطلابي لحركة "حماس"، في الجامعة الإسلامية بغزة، لافتات كُتب على بعضها "لا لمجاملة اسرائيل"، و" من باع شبرا من بلادي بعته وبلا ثمن".

ورددت المشاركات في الوقفة، هتافات غاضبة بحق "بيريز" واصفات إياه بـ"قاتل الأطفال " و"مرتكب المجازر".

وفي كلمة له خلال الوقفة، استنكر فتحي حماد، القيادي في حركة (حماس) مشاركة الرئيس محمود عباس، بجنازة بيريز.

وقال حماد، إن مشاركة عباس في الجنازة "إساءة لدماء الشهداء واستخفاف بمعاناة شعبنا الفلسطيني".

وجرت مراسم جنازة بيريز أمس (الجمعة) في "جبل هرتزل" بالقدس الغربية.

وتوفي بيريز الأربعاء الماضي، بعد نقله إلى المستشفى قبل أسبوعين، إثر إصابته بجلطة دماغية.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

الأولى في العالم.. بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح (بيونتيك وفايزر)

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)