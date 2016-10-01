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أردوغان ينتقد إقرار الكونغرس الأمريكي قانون محاكمة السعودية

1/10/2016

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إقرار الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو المعروف اختصار بـ"جاستا" والذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون، معتبرا تلك الخطوة "أمرا مؤسفا" وأنه يخالف بشكل علني مبدأ "شخصية العقوبة" في القانون الذي يلقى اعتمادا عالميا.

وأضاف خلال كلمة له ألقاها اليوم، في مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للعام الحالي: "ننتظر (من الولايات المتحدة) العدول بأسرع وقت ممكن عن هذه الخطوة الخاطئة، التي من شأنها إثارة جدل خطير حول الحقوق السيادية للدول".

وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات الوثيقة لبلاده مع الولايات المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي، ستعود بأسرع وقت إلى مستوى يتناسب مع روح العلاقات بينهما.

وأبطل الكونغرس، الأربعاء الماضي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون.

وتعرف مسودة القانون بـ"العدالة ضد رعاة الإرهاب"، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون "11 سبتمبر" أو قانون "جاستا" وسبق أن صوّت مجلس النواب لصالحها في 9 من سبتمبر/ أيلول الجاري، قبل أن يستخدم أوباما "الفيتو" ضدها.

وفي 11 من سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

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