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مشاهير أمريكا.. كيف سرق بريدهم الإلكتروني؟

9/1/2016

توالت في نيويورك فصول محاكمة رجل من جزر البهاما في اتهامات تتعلق باختراقه حسابات بريد إلكتروني لمشاهير لسرقة سيناريوهات أفلام وسيناريوهات تلفزيونية غير منشورة وكذلك مقاطع فيديو جنسية صارخة, حاول بيعها فيما بعد.

ودفع ألونزو نوليز الذي اعتقل الشهر الماضي بعدما تردد أنه حاول أن يبيع 15 سيناريو مقابل 80 الف دولار, بأنه غير مذنب في محكمة اتحادية في مانهاتن في اتهامات جنائية تتعلق بانتهاك حقوق النشر وسرقة هويات.

وقالت سلطات التحقيق إن نولز دخل على حسابات البريد الإلكتروني للمشاهير من خلال إرساله فيروس إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أو من خلال إرساله إخطارا مزيفا بأن حسابهم تعرض لاختراق ويطلب منهم رموز المرور.

وجاء في وثائق المحكمة أنه عرض أيضا سيناريو مكتملا لفيلم سيرة ذاتية لفنان "هيب هوب" يحمل عنوان "أول أيز أون مي" وهو سيرة ذاتية لتوبام شاكور الذي توفي في  حادث إطلاق رصاص عام 1996.

كما تقول وثائق المحكمة إن نولز (23 عاما) كان يحتفظ بقائمة تضم عناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف لعدد 130 من المشاهير على الأقل.

وشملت ضحاياه ممثلين سينمائيين وتلفزيونيين ومخرجا ومغنيا ومؤلف أغاني شعبيا وفنان هيب هوب.

 

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