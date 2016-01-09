مجهولون يدمرون مقبرة مسيحية بالقدس

أحد الصلبان التي تم كسرها "الفرنسية"

قالت بطريركية اللاتين في مدينة القدس السبت إن مجهولين دمروا عشرات الصلبان في مقبرة مسيحية غرب المدينة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى تقديم الجناة للعدالة.

ولم تذكر الكنيسة من هم الأشخاص الذين كانوا وراء تدنيس المقبرة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت موجة من جرائم الكراهية ضد الكنائس والمقابر المسيحية يعتقد أن متطرفين يهودا يقفون وراءها.

ويقع الدير بالقرب من مدينة بيت شيمش غرب القدس. وأبلغ الرهبان عن تعرض عشرات الصلبان للتكسير في المقبرة.

ودعت البطريركية في بيان إلى "بذل كل الجهود الممكنة من أجل جلب الجناة للعدالة في أقرب وقت ممكن. كما نأمل بأن تبذل المزيد من الجهود من أجل تربية سكان الدولة على احترام بعضهم البعض بغض النظر عن خلفياتهم الدينية المختلفة" وفقا لما جاء في البيان.