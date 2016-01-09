"كفاح" هتلر.. للمرة الأولى في المكتبات الألمانية منذ 70 عاما

كتاب "كفاحي" لأدولف هتلر

بدأت مكتبات ألمانية في نشر كتاب "كفاحي" للديكتاتور الألماني الراحل أدولف هتلر للمرة الأولى منذ 70 عاما ، ما أثار جدلا كبيرا في ألمانيا وخارجها.

واستغلت دور نشر ألمانية نصا في القانون الألماني يلغي حقوق الطبع بعد مرور 70 عاما على وفاته.

إلا أن عملية النشر تلك أثارت جدلا كبيرا في ألمانيا، خشية أن تكون إذكاءً للأفكار النازية.

وما زاد من حدة الأمر أن النسخة الجديدة مصحوبة بتعليقات من معهد ألماني بارز هو معهد ميونيخ.

وفي الخارج، جاءت أبرز الاعتراضات من روسيا، حيث أعرب ساسة وحقوقيون روس عن تخوفهم من إعادة نشر كتاب أدولف هتلر "كفاحي" في ألمانيا في طبعة جديدة مصحوبة بتعليقات.

وقال رئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية قبيل نشر الطبعة ذات التعليقات: "لو كنت مكان الألمان لفكرت مرتين قبل القيام بذلك".

مسؤول حقوق الإنسان في الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنها طريقة غريبة في مكافحة الاتجاهات المتنامية للنازية الجديدة في أوروبا".

ووصفت نائبة البرلمان الروسي إيرينا ياروفايا رئيسة لجنة الأمن في مجلس الدوما ظهور الكتاب بأنه "دلالة بائسة لطبعة جديدة من الفاشية في العالم".

ويحظر القانون الروسي نشر مواد متطرفة من بينها الكتابات النازية التاريخية مثل "كفاحي".

إلا ان الكتاب يباع في أكبر بلد في العالم مساحة منذ أعوام عديدة بصفته أحد المقتنيات القديمة.

وخسر الاتحاد السوفييتي السابق حوالي 27 مليون قتيل خلال الحرب العالمية الثانية وهو أكبر عدد قدمته دولة في العالم من الضحايا في تلك الحرب.