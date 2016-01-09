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فيديو..ميسي يبُهر ركاب محطة مترو أنفاق بالأرجنتين

9/1/2016

كرمت محطة "مترو" العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، بطريقة مُميزة، وذلك عبر تحويل محطة المترو إلى مكان خاص للنجم ميسي، عبر نشر صور له في أرجاء المحطة وملصقات خاصة به.

وأظهرت محطة "مترو" العاصمة الأرجنتينية مدى حبها للنجم الأرجنتيني وكرمته بطريقة أكثر من رائعة، حيثُ تستقبل المسافرين الذين يستقلون القطار صورة عملاقة لميسي عند المدخل، وعندما ينزل المسافرون على أرض المحطة يشاهدون صوراً لميسي في كل مكان، على الحائط وعلى السقف وفي كل مكان، إذ تُزين صورة ميسي محطة "المترو" مع أعلام الأرجنتين في كل مكان.

هذا بالإضافة إلى وضع كرات كُتب عليه اسم ميسي ومجسمات تُشبه نجم برشلونة داخل المحطة لكي تكون مقصداً لكل المسافرين. ويُعتبر النجم ميسي من أبرز نجوم كرة القدم الأرجنتينية حالياً، ويملك شعبية كبيرة في العام، وخصوصاً في الأرجنتين لأنه ابن البلد، هذا بالإضافة إلى شعبيته الكبيرة في برشلونة الإسباني النادي الذي يُبدع فيه "ليو" ويُقدم أفضل العروض الكروية على الإطلاق، لذلك قررت محطة "مترو" العاصمة الأرجنتينية تكريم ميسي على طريقتها الخاصة.

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