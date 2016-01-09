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فيديو.. محتجون يشعلون النار في مقر حكومي بكوسوفو

9/1/2016

اشتبك متظاهرون في كوسوفو مع الشرطة وأشعلوا حريقا تم إخماده سريعا في مقر الحكومة اليوم السبت في أحدث موجة عنف في البلد الواقع بمنطقة البلقان بسبب اتفاق مع صربيا التي كانت تحكمه فيما سبق.

واندلع حريق في مقر الحكومة بالعاصمة بريشتينا بعد أن ألقيت عليه قنابل حارقة وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق سريعا واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف من المحتجين المعارضين.

واحتشد المتظاهرون للتنديد باتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي لمنح الأقلية الصربية في كوسوفو المزيد من الصلاحيات وينطوي على احتمال الحصول على تمويل من بلجراد.

ولاحقت الشرطة المحتجين الذين قذفوا القنابل الحارقة والحجارة والزجاجات وأضرموا النار في عربة مصفحة للشرطة.

كان إقليم كوسوفو الذي تعيش به أغلبية ألبانية أعلن الاستقلال عن صربيا بدعم من الغرب في 2008 بعد نحو عشرة أعوام من ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي لطرد القوات الصربية التي اتهمت بقتل وطرد المدنيين من الأغلبية الألبانية خلال صراع.

ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو لكن يتعرض كلا الطرفين لضغوط من الاتحاد الأوروبي لضبط علاقاتهما حتى يتسنى لهما المضي قدما نحو الحصول على عضوية الاتحاد.

ويعتبر الكثير من ألبان كوسوفو الاتفاق مع صربيا تهديدا للاستقلال الذي حصلوا عليه بشق الأنفس والذي تعترف به حاليا أكثر من مئة دولة على رأسها القوى الغربية الرئيسية.

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