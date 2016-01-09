فيديو .. اعتقال أكبر تاجر مخدرات بالعالم بعد 6 أشهر من هروبه

قالت الحكومة المكسيكية إن أكبر أباطرة تجارة المخدرات في العالم "إيل تشابو" فر من مداهمة جرت خلال الصباح عبر أنبوب للصرف الصحي ولكنه ضُبط أثناء محاولته الفرار في سيارة.

ونُقل تشابو زعيم عصابة سينالوا القوية في طائرة هليكوبتر تابعة لقوات مشاة البحرية مساء الجمعة لنقله إلى نفس السجن الذي فر منه قبل ستة أشهر.

وكان الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو قد أعلن أمس الجمعة اعتقال تشابو بعد ستة أشهر من هروبه المثير من سجن شديد الحراسة عبر نفق امتد لأكثر من ميل.

وألقي القبض على زعيم عصابة سينالوا الشهيرة في ساعة مبكرة اليوم الجمعة في لوس موتشيس بولاية سينالوا التي ينحدر منها بشمال غرب المكسيك، وكان قد اعتقل للمرة الأولى في فبراير شباط 2014.

وقال بينا نييتو في حسابه على تويتر "تمت المهمة .. قبضنا عليه، أريد أن أبلغ جميع المكسيكيين باعتقال خواكين جوزمان لويرا "إيل تشابو" .

وقال مصدر رفيع بالشرطة المكسيكية إن عملية القبض على جوزمان تمت بمشاركة قوات من مشاة البحرية المكسيكية وبمشاركة أمريكية تمثلت في إدارة مكافحة المخدرات وقوات الأمن.

وقبل الإعلان عن اعتقاله قالت البحرية المكسيكية إنها نفذت مداهمة في لوس موتشيس بناء على معلومة وردتها وأفادت البحرية بمقتل خمسة أشخاص في المواجهة واعتقال ستة.

وفر جوزمان من سجنه في يوليو تموز حين هرب عبر نفق وصل حتى زنزانته مما سبب حرجا للرئيس بينا نييتو.