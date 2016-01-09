فيديو.. احتجاجات في البرازيل ضد زيادة أجرة الحافلات

استخدمت الشرطة قنابل مسيلة للدموع وقنابل الصوت ورذاذ الفلفل أمس الجمعة لتفريق مظاهرات تخللها بعض العنف ضد زيادة أجرة الحافلات ومترو الأنفاق ثمانية سنتات في ساو باولو، أكبر مدينة برازيلية.

ونظم احتجاج مماثل لكنه أقل عنفا ضد رفع أجرة الحافلات في ريو دي جانيرو وبيلو هوريزونتي.

بدأت مظاهرات ساو باولو بشكل سلمي لكنها تحولت إلى العنف عندما بدأ فوضويون ملثمون إلقاء الحجارة على الشرطة.

ومظاهرات الجمعة كانت مماثلة لاحتجاج في يونيو/ حزيران 2013 ضد زيادة أجرة المواصلات العامة.

وتطورت هذه الاحتجاجات إلى مظاهرات في أنحاء البلاد ضد ما وصفه المحتجون بفساد الحكومة وسوء الخدمات العامة والمليارات التي أنفقتها البرازيل على كأس العالم 2014 والألعاب الأوليمبية 2016.