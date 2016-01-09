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طرد متظاهرة مسلمة من تجمع انتخابي لترامب

9/1/2016
 
 

طلب من مسلمة مغادرة تجمع لدونالد ترامب بعد ان وقفت للاحتجاج بصمت على المرشح الجمهوري الى البيت الابيض لانها كانت ترتدي قميصا كتب عليه "سلام جئت بسلام".

وقالت روز حميد المتظاهرة المحجبة البالغة ال56 من العمر التي تعمل مضيفة طيران لوكالة فرانس برس "سرعان ما اصبح الجو عدائيا. كان الامر مخيفا". وكانت علقت على ملابسها نجمة صفراء كتب عليها "مسلمة"، وجلست في المقاعد التي هي وراء منصة المرشح مباشرة.

وكثيرا ما يظهر معارضون لترامب خلال التجمعات المؤيدة له، الا انهم خلافا لروز حميد يطلقون عادة شعارات معادية للاخير قبل ان يتم طردهم.

والعمل الصامت لروز حميد يأتي ردا على الاقتراح الذي قدمه ترامب باغلاق الحدود امام المسلمين بعد اعتداءات باريس (130 قتيلا) وسان برناردينو (14 قتيلا) التي ارتكبها أتهم فيها مسلمون
.
وقال ترامب بعد طرد المتظاهرة "حقد (المسلمين) ضدنا غير معقول. انه حقدهم وليس حقدنا" على حد وصفه.

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