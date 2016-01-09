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شهيدان بالضفة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

9/1/2016

جثمان شهيد فلسطيني بمحافظة الخليل – الأوروبية

استشهد فلسطينيان صباح اليوم السبت برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس شمالي الضفة الغربية بدعوى تنفيذهما عملية طعن.

وتعرض الشهيدان لإطلاق جنود الاحتلال النار عليهما عند حاجز الحمرا بوادي الفارعة شرق مدينة نابلس.

وتذرع جيش الاحتلال بأنهما حاولا طعن جنود على الحاجز، وقال إن قوة عسكرية فتحت النار عليهما، وإنه لم يصب أي من الجنود الإسرائيليين.

ويرفع ذلك حصيلة شهداء الهبة الفلسطينية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على الاعتداءات التي تستهدف المسجد الأقصى إلى 151  شهيدا ، في حين قتل في المقابل أكثر من عشرين إسرائيليا في عمليات فلسطينية.

وكان أربعة فلسطينيين استشهدوا مساء أمس الأول في حادثتين منفصلتين بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، وقد سلمت سلطات الاحتلال جثامين الشهداء الأربعة إلى السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم.

 

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