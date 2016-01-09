البث الحي
منوعات

شركة فرنسية تصمم حذاءً ذكيا يدخل في القدم تلقائياً

9/1/2016

الحذاء استلهم من فيلم العودة إلى المستقبل

استلهمت شركة فرنسية من فيلم "باك تو ذي فيوتشر" (العودة إلى المستقبل) الذي صدر عام 1989 فكرة الحذاء الذي يدخل في الرجل آلياً، ونفذتها بالفعل ، حيث تنوي طرح هذا الحذاء في السوق بحلول نهاية العام الحالي.

وقال كريم أمنية المدير المؤسس لشركة ديجيتسول التي تعرض حذاءها الذكي "سمارتشو" في معرض التقنيات الحديثة الموجهة للجمهور في لاس فيغاس "حددت لنفسي هدف إنتاج الحذاء في التاريخ نفسه الذي توقعه فيلم" الخيال العلمي الشهير.

ففي الجزء الثاني من هذا الفيلم الذي خرج إلى صالات العرض في العام 1989، يسافر بطله عبر الزمن وصولاً إلى تاريخ الحادي والعشرين من اكتوبر (تشرين الأول) 2015، حيث يجد عالماً متطوراً تطير السيارات فيه وأحذية تلتصق بالرجل تلقائياً.

ويشتمل هذا الحذاء على مجموعة من الميزات، منها التدفئة الذاتية وحساب المسافات والوحدات الحرارية.

وهو مزود ببطارية تعمل أياماً عدة وتشحن بوضع الحذاء على قاعدة خاصة ومن المتوقع أن يكون ثمن الحذاء 450 يورو.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)