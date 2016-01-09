شركة فرنسية تصمم حذاءً ذكيا يدخل في القدم تلقائياً

الحذاء استلهم من فيلم العودة إلى المستقبل

استلهمت شركة فرنسية من فيلم "باك تو ذي فيوتشر" (العودة إلى المستقبل) الذي صدر عام 1989 فكرة الحذاء الذي يدخل في الرجل آلياً، ونفذتها بالفعل ، حيث تنوي طرح هذا الحذاء في السوق بحلول نهاية العام الحالي.

وقال كريم أمنية المدير المؤسس لشركة ديجيتسول التي تعرض حذاءها الذكي "سمارتشو" في معرض التقنيات الحديثة الموجهة للجمهور في لاس فيغاس "حددت لنفسي هدف إنتاج الحذاء في التاريخ نفسه الذي توقعه فيلم" الخيال العلمي الشهير.

ففي الجزء الثاني من هذا الفيلم الذي خرج إلى صالات العرض في العام 1989، يسافر بطله عبر الزمن وصولاً إلى تاريخ الحادي والعشرين من اكتوبر (تشرين الأول) 2015، حيث يجد عالماً متطوراً تطير السيارات فيه وأحذية تلتصق بالرجل تلقائياً.

ويشتمل هذا الحذاء على مجموعة من الميزات، منها التدفئة الذاتية وحساب المسافات والوحدات الحرارية.

وهو مزود ببطارية تعمل أياماً عدة وتشحن بوضع الحذاء على قاعدة خاصة ومن المتوقع أن يكون ثمن الحذاء 450 يورو.