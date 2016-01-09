شاهد .. كيف تستثمر وتستفيد من مخلفاتك المنزلية

تناولت حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر فكرة تدوير المخلفات المنزلية واستثمارها والاستفادة من كل الخامات والمخلفات.

فمع كون المخلفات داعمة للبيئة، وتٌنتج عائدًا اقتصاديًا، فإنها تحمل أيضًا في جوانبها إبداعًا وتحفيزًا على الإبداع، وإعادة توظيفها في عمل ألعاب للأطفال أو مجسمات جمالية، أو في أي وظيفة أخرى بحيث تحقق فائدة للمنزل.

فهل تحتاج عملية تدوير المخلفات المنزلية مهارات خاصة ينبغي على سيدة المنزل تعلمها؟ وما هي تلك المخلفات الممكن تدويرها؟ وكيف نستفيد منها بحسب أنواعها وموادها؟ وكيف نجعل من مسألة التدوير مسلكًا تربويًا وإبداعيًا بالنسبة للأبناء؟

واستضافت الحلقة لينا لطفى، مديرة أحد مراكز تعليم الفنون المنزلية، للتعرف على طرق الاستفادة من المخلفات المنزلية جماليا واقتصاديا وتربويا.

