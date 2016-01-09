البث الحي
منوعات

شاهد .. كيف تستثمر وتستفيد من مخلفاتك المنزلية

9/1/2016

تناولت حلقة اليوم من برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر فكرة تدوير المخلفات المنزلية واستثمارها والاستفادة من كل الخامات والمخلفات.

 فمع كون المخلفات داعمة للبيئة، وتٌنتج عائدًا اقتصاديًا، فإنها تحمل أيضًا في جوانبها إبداعًا وتحفيزًا على الإبداع، وإعادة توظيفها في عمل  ألعاب للأطفال أو مجسمات جمالية، أو في أي وظيفة أخرى بحيث تحقق فائدة للمنزل.

 فهل تحتاج عملية تدوير المخلفات المنزلية مهارات خاصة ينبغي على سيدة المنزل تعلمها؟ وما هي تلك المخلفات الممكن تدويرها؟ وكيف نستفيد منها بحسب أنواعها وموادها؟ وكيف نجعل من مسألة التدوير مسلكًا تربويًا وإبداعيًا بالنسبة للأبناء؟

واستضافت الحلقة لينا لطفى، مديرة أحد مراكز تعليم الفنون المنزلية، للتعرف على طرق الاستفادة من المخلفات المنزلية  جماليا واقتصاديا وتربويا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)