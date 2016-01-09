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شاهد.. تظاهرة لليمين المتطرف بألمانيا ضد اللاجئين

9/1/2016

تظاهر عدد من أعضاء اليمين المتطرف في مدينة كولونيا بألمانيا اليوم السبت ضد اللاجئين و ضد أسلمة الغرب على حد وصفهم ، و تأتي التظاهرات بعد الاعتداءات الجنسية ليلة رأس السنة و التي اتهم لاجئون بالقيام بها .

وكانت  الحركة التي تطلق على نفسها "الوطنيون الأوروبيون ضد أسلمة الغرب" قد دعت للتظاهر في الموقع الذي حدثت فيه أعمال النشل والتحرش والعنف الجنسي ليلة رأس السنة وتلقت الشرطة المحلية حتى الجمعة 200 شكوى من نساء يؤكدن أنهن ضحايا لها بحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

وكانت الشرطة الفدرالية  قد كشفت عن هوية 32 مشتبها بهم بينهم 22 طالب لجوء وقالت إنه تم تسجيل 76 جريمة منها 12 ذات طابع جنسي بينها سبعة اعتداءات جسدية كما قالت وزارة الداخلية مساء أمس الجمعة .

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