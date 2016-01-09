شاهد ..تشييع جنازة 6 فلسطينيين بالضفة الغربية

شيعت اليوم السبت في الضفة الغربية جثامين ستة فلسطينيين استشهدوا برصاص جنود الاحتلال مع تصاعد أعمال العنف التي دخلت شهرها الرابع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا ثلاثة فلسطينيين يوم الخميس الماضي في الضفة الغربية إثر محاولتهم طعن جنود إسرائيليين.

ووقع الهجوم عند مفترق جوش عصيون بالقرب من الخليل حيث تكررت حوادث مماثلة ، وشيعت جثامين الثلاثة في بلدة سعير.

وأعلن الجيش أيضا مقتل فلسطيني رابع في نفس اليوم عند نقطة تفتيش إسرائيلية قرب مدينة الخليل بعدما حاول طعن جندي إسرائيلي.

وفي مدينة جنين شيع جثمانا فلسطينيين كان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت (9 يناير) أن قواته قتلتهما بعد أن حاولا طعن جنود عند نقطة تفتيش.

وفي بلدة سردا القريبة من رام الله هدمت القوات الإسرائيلية اليوم السبت منزل مهند الحلبي الشاب الفلسطيني الذي قتلته القوات الإسرائيلية قبل أسبوع بعدما طعن شخصين في البلدة القديمة في القدس.