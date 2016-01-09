" ستار وورز " يعرض بالصين ويواصل تحطيم كل الإيرادات القياسية

ستر وورز يواصل تحطيم الأرقام القياسية

افتتح أحدث جزء من سلسلة أفلام " ستار وورز" في دور العرض الصينية اليوم السبت،ليواصل تحطيم كل الإيرادات القياسية.

وإذا حقق الفيلم نسبة مشاهدة عالية في الصين وهي ثاني أكبر سوق للأفلام في العالم، فيمكن أن يتقدم ستار وورز على " أفاتار " ليصبح الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات.

ورغم نفاد التذاكر في الكثير من دور العرض في بكين اليوم السبت، قال رواد دورالعرض إنهم غير متأكدين مما إذا كان الفيلم سوف يحظى بقبول واسع النطاق في البلاد.

وقد حقق الجزء الأخير من سلسلة "ستار ورز" في غضون ثلاثة أسابيع فقط، أكبر قدر من العائدات في تاريخ السينما بأمريكا الشمالية، حاصداً 764.4 مليون دولار، ومتقدما على "أفاتار" حامل الرقم القياسي سابقاً، بحسب ما ذكرته مجموعة "ديزني".

وقد بلغت عائدات الجزء السابع من "ستار وورز" حتى الأربعاء 764.4مليون دولار فيالولايات المتحدة وكندا، أي أكثر بأربعة ملايين تقريبا من "أفاتار"، الذي أخرجهجيمس كامرون.