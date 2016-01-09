رئيس جنوب السودان يعتذر لشعبه على عامين من الحرب الأهلية

رئيس جنوب السودان سالفا كير _ أرشيف

قدم رئيس جنوب السودان سالفا كير (الجمعة )أعتذارا لشعبه على عامين من حرب أهلية , وصفها بالـ "عبثية" مؤكدا في الوقت نفسه على أنه سيطارد من يستمرون في القتال.

وقال كير في خطاب بثته إذاعة الأمم المتحدة الجمعة "أريد أن أعتذر صادقا لدى شعب جنوب السودان عن الآلام المجانية والتي لا تطاق التي تحملتها أنت يا شعب جنوب السودان وهذا البلد المحبوب خلال ال 24 شهرا الماضية".

وحذر كير في وقت سابق أثناء حديثه في قمة للحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم) من "انتشار عصابات مسلحة" تشن هجمات في جنوب البلاد.

وقال "اذا استمر هؤلاء في قتالنا في الوقت الذي وقعنا فيه اتفاقا فإن قواتي المسلحة ستستمر في مطاردتهم " .

وأضاف كير "أن الحرب كانت مكلفة سواء لجهة الأرواح البشرية الغالية أو الأملاك أو الكرامة" معربا عن الأسف "لأننا فرطنا كثيرا بحسن النوايا الدولية ".

وخلف النزاع في جنوب السودان ، عشرات آلاف القتلى وأدى إلى نزوح أكثر من 2,2 مليون شخص من ديارهم بحسب تقديرات أممية .

وندد الاتحاد الافريقي نهاية اكتوبر ب "القسوة المفرطة" للمقاتلين حيال الأهالي المدنيين، مشيرا إلى إنشاء محكمة عدل خاصة.

يذكر أن جنوب السودان أعلن استقلاله في يوليو 2011 بعد عقود من الحرب مع الخرطوم قبل أن يغرق مجددا بعد عامين ونصف من ذلك في حرب بسبب انقسامات سياسية داخل الجيش غذتها خصومة في راس النظام بين كير ومشار.