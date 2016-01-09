دراسة : السمنة تزيد من معدلات الإصابة بالسرطان

الدراسة ربطت بين السمنة والإصابة بالسرطان

حذرت دراسة طبية بريطانية من أن ارتفاع مستويات السمنة ربما يتسبب في 670 ألف حالة إضافية من مرضى السرطان داخل بريطانيا وحدها ، خلال العشرين عاما القادمة.

ويقول خبراء إنه إذا استمرت المعدلات الحالية فإن ثلاثة تقريبا من بين كل أربعة أشخاص بالغين سيكونون بدناء، أو زائدي الوزن بحلول عام 2035، مما يثير الكثير من المشاكل الصحية.

ودعا التقرير، الذي أعده معهد أبحاث السرطان البريطاني والمنتدى الطبي البريطاني، إلى حظر الإعلانات التلفزيونية عن بعض الأطعمة قبل الساعة التاسعة مساء.

وتشير الدراسات الحديثة إلى ارتباط السمنة بالعديد من أمراض السرطان، ومنها سرطانات المرئ والرحم والأمعاء.

كما أن الوزن الزائد يرتبط غالبا بأمراض، مثل داء السكري وأمراض الشريان التاجي.

واستخدم الباحثون في دراستهم نموذجا حاسوبيا، إلى جانب بيانات صحية قديمة وحالية، لتوقع انعكاسات السمنة خلال العشرين عاما القادمة.

وتشير الدراسة إلى أن الزيادة في عدد الأشخاص، ذوي الوزن الزائد أو البدناء، قد تسهم في إضافة 4.6 مليون حالة جديدة، من مرضى الفئة الثانية من داء السكري، و1.6 مليون حالة إضافية من مرضى القلب بحلول عام 2035.

ويقول المسؤولون بوزارة الصحة البريطانية إنهم فرضوا بالفعل حظرا، على الإعلان عن الوجبات السريعة خلال البرامج التلفزيونية للأطفال، وإنهم سيطلقون قريبا خطة طويلة المدى لمواجهة بدانة الأطفال.