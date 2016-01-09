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تركيا تنفي فرض تأشيرات على 89 دولة

9/1/2016

مطار أتاتورك / اسطنبول

نفت وزارة الخارجية التركية، ادعاءات حول فرض أنقرة تأشيرات (فيزا)، على 89 دولة اعتبارًا من مطلع حزيران/ يونيو المقبل.

وقال بيان صادر عن الخارجية، اليوم السبت، إن "اتباع تركيا سياسة فرض تأشيرة على الدول المعفاة منها، خطوة لابد منها عقب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في المستقبل"، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع الاتحاد، لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة "شنغن" (تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي).

وكانت بعض المواقع الإخبارية ادعت، أن تركيا بصدد فرض تأشيرات على 89 دولة، بينهم الجمهوريات التركية (تركمانستان، قرغيزيستان، أذربيجان، أوزباكستان، كازاخستان، جمهورية شمال قبرص التركية)، وبلدان من الشرق الأوسط، ودول الاتحاد السوفيتي السابقة.

وكانت تركيا قد ألغت التأشيرة عن هذه الدول، لتعزيز العلاقات السياحية والتجارية، فيما بينها.

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