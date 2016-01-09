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بالفيديو : طرد مسلمة من مؤتمر انتخابي لـ"ترامب"

9/1/2016

طردت سيدة مسلمة ترتدي الحجاب أمس، خلال حضورها مؤتمرا انتخابيا للمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وكانت السيدة ترفع شعار "أتيت من أجل السلام".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن روز حميد، 56 عاما، كانت تجلس في المدرجات مباشرة خلف ترامب، حين كان يقول إن اللاجئين السوريين الذين يهربون من الحرب في سوريا كانوا ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وعندما وقفت روز في احتجاج صامت على ما قاله ترامب، بدأ أنصاره المحيطون بها يهتفون وأشاروا إليها وإلى الرجل الذي كان يقف بجوارها أيضا مطالبين بإخراجهم مرددين عبارة "لديهم قنبلة.. لديهم قنبلة أخرجوا من هنا".

 

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