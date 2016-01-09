بالصور.. ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة قطر للتنس

افتتح لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا اليوم السبت سجل إنجازاته في عام 2016 بإحراز لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس إثر تغلبه على الأسباني رافاييل نادال في المباراة النهائية للبطولة. ولم يجد ديوكوفيتش المصنف الأول للبطولة صعبة كبيرة في الفوز على منافسه الأسباني المصنف الثاني للبطولة 6 / 1 و6 / 2 ليحرز ديوكوفيتش أول ألقابه في بطولات الرابطة العالمية لمحترفي التنس هذا الموسم. ونال ديوكوفيتش بهذا اللقب دفعة معنوية هائلة قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق فعالياتها الأسبوع المقبل.