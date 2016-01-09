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بالاسيو يمدد عقده مع انتر ميلان

9/1/2016

بالاسيو

مدد المهاجم الأرجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو عقده مع إنتر ميلان عاما إضافيا بحسب ما ذكر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وينتهي عقد بالاسيو الأساسي مع النادي اللومباردي أواخر الموسم الحالي، وتم تمديده حتى 30 حزيران/يونيو 2017.

وقال بالاسيو (33 عاما) الذي انضم إلى إنتر ميلان في تموز/يوليو 2012 من مواطنه جنوى: "هذا أمر رائع أن أمضي عاما جديدا مع انتر، أحد أكبر الأندية في العالم".

وتابع لاعب بوكا جونيورز السابق: "جميل أن ترى دعم النادي والمدرب وسأقدم دائما كل ما في وسعي".

ويستقبل انتر ميلان ساسوولو غدا الأحد لحماية صدارته أمام فيورنتينا ونابولي.

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