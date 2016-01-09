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التعاون الخليجي يطالب إيران بوقف دعمها للإرهاب

9/1/2016

أدان مجلس التعاون الخليجي التدخلات الإيرانية التي وصفها بالسافرة في الشئون الداخلية السعودية.

وقال عبد اللطيف الزياني، الأمين العام للمجلس في بيان عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض لبحث تداعيات الاعتداء على السفارة والبعثة الدبلوماسية السعودية في طهران، قال إن المجلس يحمل إيران المسئولية الكاملة عن هذه الاعتداءات.

وشدد المجلس أن مثل هذه الأعمال لا تخدم الأمن والسلم الدوليين، وتتنافي مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، مؤكدا على وقوف دول المجلس مع المملكة العربية السعودية، وإشادتهم بكفاءة ونزاهة السلطة القضائية في المملكة.

وأدان المجلس استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث،  ودعمها الجماعات الارهابية، ودعا طهران إلى وقف أنشطتها الداعمة للجماعات الإرهابية وعدم التدخل من الشئون الداخلية لدول المنطقة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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