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ارتفاع ضحايا الغارة الروسية بسوريا لـ57 قتيلا

9/1/2016
ضحايا القصف الروسي بسوريا  "أرشيف"

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الغارة الجوية التي شنتها المقاتلات  الروسية  على بلدة سورية تسيطر عليها  المعارضة إلى 57 قتيلا، مشيرا إلى أن الهدف كان قاعة محكمة.

وقال المرصد إن الطائرات التي نفذت الغارة على بلدة معرة النعمان كانت روسية.

وكان من بين القتلى 23 من أعضاء جبهة النصرة وثلاث نساء وطفل واحد على الأقل.

وتدخلت روسيا عسكريا في الحرب السورية لصالح النظام السوري قبل شهور، وتتهم منظمات دولية ومن بينها منظمة العفو الدولية الطيران الروسي بقتل مئات من المدنيين السوريين في الغارات الروسية على سوريا .

وقالت العفو الدولية إن جرائم الطيران الروسي في سوريا قد تكون جرائم حرب، وردت روسيا على تلك الاتهامات بقول الكرملين إنه ليس لديهم علم إذا ما كانت طائراتهم قد قتلت مدنيين في سوريا .

وتتهم دول غربية وعربية من بينها الولايات المتحدة روسيا باستهداف قوات المعارضة المعتدلة في سوريا ، بينما تصر روسيا أنها لا تستهدف سوى محاربة "تنظيم الدولة " فقط، وهو ما تكذبه التقارير الدولية . 

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