اجتماع خليجي اليوم بالرياض لبحث "التجاوزات" الإيرانية

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وصف الاجتماع بالاستثنائي

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض، اليوم السبت، برئاسة وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، عادل الجبير، لبحث الاعتداء الإيراني على البعثة الدبلوماسية السعودية.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن وزراء خارجية دول المجلس سيجتمعون استثنائياً في الرياض، لبحث احتدام الأزمة مع إيران.

ووصف الزياني الاجتماع في تصريحات صحافية بالاستثنائي، مشيرا إلى أنه يأتي لدرس تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.

وكانت السعودية قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد الاعتداء، وتضامنت مع المملكة دول خليجية وعربية وإسلامية، فقررت البحرين قطع العلاقات مع طهران، كما استدعت الكويت وقطر سفيريهما لدى إيران، واستدعت الإمارات السفير الإيراني وسلّمته مذكّرة احتجاج، وأعربت عُمان عن "بالغ أسفها" للهجوم على مقري البعثة الدبلوماسية السعودية.

ومن المقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة غداً الأحد، بناء على طلب السعودية، لإدانة الانتهاكات الإيرانية، وتجديد رفض التدخُّلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.