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وزير الأوقاف المصري : الدعوات للتظاهر جريمة

8/1/2016
  وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعه _ أرشيف

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار  في خطبة الجمعة اليوم إن الدعوات لتنظيم مظاهرات في هذه الأيام تعد جريمة.  

ووصف الوزير  الدعوات  للتظاهر – في خطبة  الجمعة  في أحد مساجد محافظة البحيرة  –  بأنها هدامة ومشبوهة وعميلة  ومأجورة  و تدعو إلى القتل ، وأشار إلى  أنه تتعالى من بعض من وصفهم بالعملاء والمأجورين في هذه  الأيام  دعوات للتطاول على الوطن وعلى مؤسساته وعلى أهله وتدعو إلى القتل  والاعتداء والتخريب" بحسب تعبيره.

وأشار مختار إلى أن  دار الإفتاء  المصرية  أصدرت بيانا واضحا بأن الدعوة  للقتل أو الحرق أو الاعتداء على المؤسسات أو الإفساد في الأرض والتخريب  جريمة مكتملة الأركان.

تأتي خطبة  وزير الأوقاف المصري  قبل أكثر من أسبوعين على حلول ذكرى  ثورة 25يناير وسط  دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الحكومة. 

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