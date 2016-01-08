هجوم على فندق بالغردقة يخلف إصابات ومقتل "مهاجمين"

مسلحون مجهولون يطلقون النار على فندق بالغردقة

قالت مصادر أمنية في مصر إن مسلحين اثنين بمسدس وسكين وحزام ناسف هاجما فندقا يرتاده سياح أجانب في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر (الجمعة) مما أسفر عن إصابة اثنين من السياح الأجانب، أحدهما من الدنمارك والآخر من ألمانيا.

وأضافت المصادر أن المهاجمين وصلا من البحر لتنفيذ الهجوم على فندق بيلا فيستا لكن قوات الأمن تصدت للهجوم وقتلت مهاجما كان يرتدي حزاما ناسفا.

لكن وزارة الداخلية اعطت رواية مختلفة تماما للحادث وقالت إن مهاجمين يحملان سكاكين أصابا نمساويين اثنين وسويديا، وأضافت أن أحد المهاجمين طالب من محافظة الجيزة.