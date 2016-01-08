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مستخدمو "فيسبوك مسنجر" عند 800 مليون شخص شهريا

7/1/2016
  صورة تعبيرية _ أرشيف

أعلنت شركة خدمات  الإنترنت الأمريكية "فيسبوك" اليوم الخميس وصول عدد مستخدمي  خدمة "فيسبوك مسنجر" للرسائل الفورية على موقع التوصل الاجتماعي الشهير  إلى 800 مليون  شهريا. 

وأشاد مدير الشركة  "ديفيد ماركوس"  بهذا الإنجاز في تدوينة له، مشيرا إلى أن هذه الخدمة مازالت في أيامها الأولى.

وقال ماركوس  في رسالته إن "فيسبوك" يعتزم جعل خدمة "مسنجر" دائمة  التطور إلى  أداة متعددة الاستخدام على غرار المدية السويسرية  بالنسبة لعالم الاتصالات الرقمية، حيث ستقوم بوظائف عديدة سواء  للمستخدمين الأفراد أو الشركات.

يذكر أن أحدث تطبيقات "فيسبوك مسنجر" في الولايات المتحدة تحتوي حاليا  على اتصال بخدمات تأجير السيارات عبر الإنترنت مثل "أوبير".

 وأضاف موقع  فيسبوك خلال العام الماضي خاصية مكالمات الفيديو  إلى مسنجر وهى خاصية تتيح  للمستخدمين استلام وإرسال الأموال عبر مسنجر.

وتمتلك مجموعة "فيسبوك" خدمة المحادثة الشهيرة للأجهزة  المحمولة "واتس آب"  التي يصل عدد مستخدميها إلى 900 مليون مستخدم.

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