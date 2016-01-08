محمد بن سلمان :الحرب مع إيران كارثة لن نسمح بها

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع

قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع إن بلاده لن تسمح بوقوع حرب مع إيران ،وأضاف في حوار مع صحيفة "ذاإيكومنست البريطانية" أجرته معه يوم الخميس أن مثل هذه الحرب ستكون كارثة في المنطقة وستمتد أثارها إلى باقي دول العالم وأن الرياض لن تسمح بهذا الأمر .

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله "الحرب مع إيران أمر لا نتوقعه إطلاقا "

وأضاف أن الرياض قلقة مما تراه ميلا من الولايات المتحدة للعب دور أقل في الشرق الأوسط.

وقال "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها البلد رقم واحد في العالم"

وفيما يتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا في السعودية بما فيها إعدام نمر النمر قال ولي ولي العهد "هذه أحكام صادرة من محكمة لتهمٍ تتعلق بالإرهاب، وقد مرت عبر ثلاثة مستويات من الإجراءات القضائية. لقد كان لديهم الحق في توكيل محامين وكان محاموهم حاضرين في كل مراحل الإجراءات. كانت أبواب المحكمة مفتوحة أيضًا لأي وسيلة إعلامية وللصحفيين. وكل الإجراءات والنصوص القضائية نشرت للعلن. لم تأخذ المحكمة اطلاقًا بأي تمييز بين الأشخاص سواء كان سنيًا أو شيعيًا، فهي تراجع الجريمة والإجراء والمحاكمة والحكم، ثم تنفذ الحكم"

وحينما سألته الصحيفة ولكن هذا الأمر أشعل ردة فعل عنيفة في إيران رد الأمير محمد بن سلمان قائلا "ما علاقة مواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وأصدر بحقه قرار من محكمة سعودية، ما علاقة ذلك بإيران؟