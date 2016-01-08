البث الحي
منوعات

محمد بن سلمان :الحرب مع إيران كارثة لن نسمح بها

8/1/2016

 

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع

قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد  السعودي ووزير الدفاع إن بلاده لن تسمح بوقوع حرب مع إيران ،وأضاف في حوار مع صحيفة "ذاإيكومنست البريطانية" أجرته معه يوم الخميس أن مثل هذه الحرب ستكون كارثة في المنطقة وستمتد أثارها إلى باقي دول العالم وأن الرياض  لن تسمح بهذا الأمر .

ونقلت الصحيفة البريطانية عنه قوله "الحرب مع إيران أمر لا نتوقعه إطلاقا "

وأضاف  أن الرياض قلقة مما تراه ميلا من الولايات المتحدة للعب دور أقل في الشرق الأوسط.

وقال "على الولايات المتحدة أن تدرك أنها البلد رقم واحد في العالم"

وفيما يتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا في السعودية بما فيها إعدام نمر النمر قال ولي ولي العهد  "هذه أحكام صادرة من محكمة لتهمٍ تتعلق بالإرهاب، وقد مرت عبر ثلاثة مستويات من الإجراءات القضائية. لقد كان لديهم الحق في توكيل محامين وكان محاموهم حاضرين في كل مراحل الإجراءات. كانت أبواب المحكمة مفتوحة أيضًا لأي وسيلة إعلامية وللصحفيين. وكل الإجراءات والنصوص القضائية نشرت للعلن. لم تأخذ المحكمة اطلاقًا بأي تمييز بين الأشخاص سواء كان سنيًا أو شيعيًا، فهي تراجع الجريمة والإجراء والمحاكمة والحكم، ثم تنفذ الحكم"

وحينما سألته الصحيفة ولكن هذا الأمر أشعل ردة فعل عنيفة في إيران  رد الأمير محمد بن سلمان قائلا "ما علاقة مواطن سعودي ارتكب جريمة في السعودية وأصدر بحقه قرار من محكمة سعودية، ما علاقة ذلك بإيران؟

 

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)