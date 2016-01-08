فيديو-موغيريني:100مليون يورو لدعم حكومة الوفاق الليبية

قالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فريد يريكا موغيريني، إن الاتحاد مستعد لتوفير حزمة دعم بقيمة 100 مليون يورو لصالح حكومة الوفاق الليبيـة، كما يدعم التطبيق الكامل لاتـفـاق الـصـخيرات لصالـح إنهاء الأزمـة بين الفرقاء في ليبيا .

وأضافت موغيريني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة تونس أنه تم مناقشة سبل مكافحة الإرهاب خاصة " داعش " في كل أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أنه لم يتم التطرق إلى مسألة حظر السلاح عن بعض الفئات الليبية في المناقشات التـي جرت فـي تونـس.

وأوضحت ممثلة سياسة الاتحاد الأوربي أن أطراف الحوار الوطنـي الليبـي بذلوا جهداً على مضى عام ونصف من أجل التوصل لاتفاق، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا الأبرياء سقطوا أمس في ليبيا وسط حالة أمنية متردية يجب التصدي لهـا فوراً. وطالبت الليبيين بالإصرار على الوحدة فيما بينهم كأولوية في سبيـل تحقيـق الاستقرار بالبلاد.