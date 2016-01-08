فيديو: مداهمات وحملات أمنية ضد مسلحين أكراد في تركيا

في الوقت الذي يشن فيه الجيش التركي حملة متواصلة لإخراج مسلحين أكراد من بلدات في جنوب شرق البلاد، داهمت الشرطة التركية ( الجمعة) مكاتب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد وسط اسطنبول، واعتقلت عددا من الأشخاص، وصادرت العديد من الوثائق.

وأغلقت شرطة مكافحة الشغب مدخل الشارع المؤدي إلى مكتب الحزب في منطقة بيوغلو، فيما قامت شرطة مكافحة الشغب بتفتيش المكتب.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم اعتقال العديدين خلال العملية التي استمرت ساعتين، من بينهم روكيي ديمير رئيس فرع الحزب في بيوغلو، فيما صعدت السلطات التركية ضغوطها القانونية على حزب الشعوب الديمقراطي،

وفتح الادعاء تحقيقات بحق زعيمي الحزب صلاح الدين دمرتاش وفيغين يوكسيكداغ، ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رفع الحصانة البرلمانية عنهما.

وتتهم السلطات حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، والذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية، وهو ما ينفيه الحزب بشدة.