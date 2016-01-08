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فيديو- كيربي : مباحثات جنيف بشأن سوريا ستتم برعاية أممية

8/1/2016

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي،  إن مباحثات جنيف المقبلة في 25 ينايربشأن الأزمة السورية ستتم برعاية الأمـم المتحدة ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للمعارضة السوريـة هـي التي ستقرر من يمثلها في المباحثات.

وأضح كيربي خلال الإجهاز الصحفي لوزرة الخارجية الأمريكية  اليوم بواشنطن أن بلاده تفرض  بالفعـل عقوبات علـى  بيونغ يانغ ولا تستبعد اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تريد تحرك دولي ضد كوريا الشمالية بسبـب استمرارهـا فـي إجراء التجارب النوويـة المحظورة، مشيرا إلى أنه لا نية لها للمشاركة في اجتماع يوجـد فيـه أعضاء مـن حركـة طالبان، وتتطلع إلـى المشاركـة فـي الـلقاء الذي يجمـع باكستان وأفغانستان والصيـن.

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