فيديو: تحقيقات أممية حول اعتداءات جنسية مع "قوات حفظ السلام"

قالت بعثة حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى إنها تحقق في مزاعم جديدة بالاعتداء الجنسي على قاصرين من قبل عناصر قوات حفظ السلام.

وفي الشهر الماضي، اتهمت لجنة مراجعة مستقلة تابعة للأمم المتحدة عناصر تابعة لقوات حفظ السلام في هذه الدولة التي تمزقها الصراعات بالقيام بالاعتداء الجنسي على أطفال في عام 2013 و 2014 .

وفي حين أن تلك الادعاءات لم يتم إقرارها بشكل نهائي ، إلا أن اتهامات تم توجيهها في وقت لاحق بإساءة التصرف " الجنسي" من قبل قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأشارت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى ، في بيان لها انها "تحقق في مزاعم جديدة بشأن كل من الاستغلال الجنسي والإساءة وسوء السلوك الآخرين من عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة والقوات الدولية في بانغي".

ولم يتضح كم عدد قوات حفظ السلام كانوا متورطين في الاعتداء المزعوم أو ما البلدان التي كانت من بينها.