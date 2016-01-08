فيديو: الفيضانات والأمطار الغزيرة تعصف باسكوتلاندا

أخلت السلطات البريطانية الجمعة، عشرات المنازل في "أبردينشاير" بعد فيضانان عارمة في "نهر دون" في عدد من الأماكن في "بورت الفنستون" بعد تساقط أمطار غزيرة.

وأصدرت وكالة البيئة ومكتب الأرصاد تحذيرين بوقوع فيضانات في شتى مناطق "كينتوري"، مشيرة إلى وجود "خطر على الحياة"، إضافة إلى أن الطقس السيئ تسبب في تعطيل كبير في طرق السفر.

وشهدت المقاطعة انتشار فرق الإنقاذ والمطافئ الاسكتلندية، بجانب خفر السواحل لإنقاذ نحو 38 منزلا في "بورت الفينستون"، كما تم إخلاء 18 منزلا في مناطق "أيلون" و"يثان".

وأغلقت قوات الشرطة الطرق، إضافة إلى إلغاء رحلات الطيران والقطارات في أبردين، وجميع المناطق المحيطة حيث وصلت المياه إلى مستويات قياسية.