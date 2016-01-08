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فيديو: أطفال شرق أوكرانيا حرموا من التعليم بسبب الحرب

8/1/2016

 

أطفال قرية زيتسيفو الواقعة شرق اوكرانيا ليسوا ككثيرين من أقرانهم ، فهم لا يرتادون المدارس، فالقتال والمتقاتلين يحيطون بهم من كل الجهات ، والموت يلاحقهم إذا حاولوا الذهاب للمدرسة أوربما الخروج من البيت ، نحو 350 طفلا وجدوا انفسهم بلا تعليم وبلا مدرسة ، بسبب القتال الدائر في المنطقة .

 

إلا أنه مع استعادة القوات الحكومية للسيطرة على نحو ثلثي القرية ، استمر القتال المتقطع في القرية على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النا ر ، ليستمر أيضا انقطاعهم عن الدراسة بسبب المخاطر، ونقاط التفتيش، وهو ما دفع أسرة غورلوبين البالغ من العمر أحد عشر عاما لتحويل شقتهم السكنية إلى مدرسة صغيرة .

 

يقول الصغار المشاركين في هذه المدرسة المحلية إنهم يذهبون في بعض الأوقات الهادئة إلى المدرسة حتى يتلقوا واجباتهم المدرسية لمرة واحدة أسبووعية في علوم الكمبيوتر واللغة الأوكرانية و الرياضيات ، وأساسيات سلامة الحياة ، وهم لا يخفون هلعهم خلال قيامهم بهذه الرحلة فيما يؤكدون عدم لقاء مدرسيهم في الصف.

 

ويقول غورلوبين إنه لم يلتقي حتى بزملائه في الجانب الآخر من القرية لكنه يؤكد أنه يحادثهم عبر الهاتف ، وتحيط المخاوف بهؤلاء الأطفال حيث أن المدرسة ليست تحت السيطرة الحكومية الكاملة ، وهو ما يثير قلقهم من عدم اعتراف الحكومة بالعملية التعليمية .

 

 

 

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