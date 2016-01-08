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شاهد: أسعار النفط العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها في 12 عاما

7/1/2016

هبطت أسعار النفط لأقل من 33 دولارا للبرميل (الخميس)  وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2004 حيث أثار تراجع الأسهم الصينية مخاوف المستثمرين القلقين بالفعل من وصول الإنتاج إلى مستويات مرتفعة قياسية وتنامي مخزونات ضخمة من النفط الخام والمنتجات المكررة مع انخفاض الطلب.  

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد عن خمسة في المئة إلى 32.16 دولار للبرميل قبل أن يقلص بعض خسائره إلى 33.07 دولار، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف إلى 32.10 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ أواخر 2003 قبل أن تتعافى قليلا إلى 32.72 دولار.

وقلصت الأسعار خسائرها المبكرة حيث تلقت السوق بعض الدعم جراء أعمال العنف واحتدام التوتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا   وسمحت الصين لليوان بالهبوط ( الخميس)  ما دفع أسواق الأسهم والعملات الإقليمية إلى الهبوط بشدة مع نزول اليوان في الأسواق الخارجية إلى مستوى قياسي جديد منذ بدء تداوله في عام 2010

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