بالفيديو نادال :مستمتع باللعب في الدوحة وحظيت بدعم رائع

قال لاعب التنس العالمي رافايل نادال إنه حظي بدعم رائع أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس

وأضاف اللاعب الإسباني في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر " أنا مستمتع باللعب هنا في الدوحة وقد وصلت الي نصف النهائي وأنا سعيد جدا "

وكان نادال قد أكد في تصريحات سابقة أنه استعاد عافيته من الناحية البدنية وشفي تماما من أثار العملية الجراحية التي خضع لها في معصم اليد في نهاية عام 2014، منوها أن هدفه الوحيد في الوقت الحالي خوض أكبر عدد ممكن من المباريات. ويسعى نادال عقب حصوله على المركز الثالث في بطولة أبو ظبي الماضية إثر فوزه على السويسري ستانليس فافرينكا، إلى الحفاظ على لقب بطولة الدوحة للعام الثاني على التوالي.

ويستضيف مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بالدوحة حاليا منافسات النسخة الرابعة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس التي تشهد مشاركة 4 من بين أفضل 10 مصنفين في العالم وفي مقدمتهم الصربي نوفاك جوكوفيتش والإسباني رفاييل نادال والتشيكي توماس بيردتش والإسباني ديفيد فيرر.