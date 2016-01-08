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بالفيديو مسيرات جديدة لرافضي الانقلاب العسكري في مصر

8/1/2016

مع اقتراب الذكري الخامسة  لثورة يناير نظم  رافضو الانقلاب العسكري في مصر مسيرات احتجاجية  في عدد من المدن  والمحافظات المصرية في إطار فعاليات أسبوع  ثوري جديد  دعا اليه تحالف دعم الشرعية تحت اسم "الثورة جامعة " للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين,

وواصلت قوات الأمن المصرية حملات المداهمات والاعتقالات  في صفوف  الرافضين للانقلاب ،كما قامت بتصفية ثلاثة منهم أمس الخميس بمدينة العاشر من رمضان  بذريعة التخطيط لاغتيال رئيس جامعة الزقازيق  
وفي هذا السياق، خرجت مظاهرات في محافظة الشرقية رفع المشاركون خلالها صور الضحايا الثلاثة، متوعدين بـ "القصاص لدمائهم".

وانطلقت التظاهرات الغاضبة من مدن فاقوس، والإبراهيمية، وديرب نجم، وأبو حماد، والزقازيق وأبو كبير، وكفر صقر، والحسينية، وسط مشاركة واسعة من شباب الحركات الثورية وحركة "نساء ضد الانقلاب" و"طالبات ضد الانقلاب".

وفي مدينة أبو كبير، بالشرقية، نظم شباب الحركات الثورية مسيرة بالدراجات البخارية، انطلقت من أمام قرية هربيط، وجابت عدداً من القرى، رافعين شارات رابعة العدوية، وأعلام مصر، وصور الشهداء والمعتقلين.

كما انطلقت في الإسكندرية، شمالي مصر، الفعاليات الصباحية من مدن؛ العامرية، وبرج العرب، ودعا المشاركون إلى الاحتشاد في "موجة 25 يناير" الثورية لإسقاط الانقلاب.

وبالموازاة مع المظاهرات في الإسكندرية، شنت أجهزة الأمن بالمحافظة حملة مداهمات واعتقالات في صفوف القوى المعارضة، وكثفت من تواجدها بالشوارع والميادين العامة

المصدر : الجزيرة مباشر
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