"التحرش" يتسبب في إعفاء قائد شرطة "كولونيا" من منصبه

فولفجانج ألبرز قائد شرطة كولونيا أرشيف

قال مصادر بالحكومة الألمانية ، إن قائد الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية أعفى من منصبه إثر تعرضه لانتقادات لطريقة تعامله مع حوادث التحرش التي شهدتها المدينة ليلة الاحتفال برأس السنة.

وأضاف المصدر أن رالف جيجر وزير الداخلية في حكومة الولاية أبلغ قائد الشرطة فولفجانج ألبرز البالغ من العمر60 عاما بانه سيحال إلى تقاعد مبكر.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن ما يقرب من ألف رجل من أصول أجنبية تعرضوا بالاعتداء والتهديد والتحرش على نساء في وسط مدينة كولونيا ليلة رأس السنة.

وتسببت الاعتداءات في زيادة الضغوط على الشرطة المحلية وحكومة الولاية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.