البث الحي
منوعات

"التحرش" يتسبب في إعفاء قائد شرطة "كولونيا" من منصبه

8/1/2016

فولفجانج ألبرز قائد شرطة كولونيا أرشيف

قال مصادر بالحكومة الألمانية ، إن قائد الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية أعفى من منصبه إثر تعرضه لانتقادات لطريقة تعامله مع حوادث التحرش التي شهدتها المدينة ليلة الاحتفال برأس السنة.

وأضاف المصدر أن رالف جيجر وزير الداخلية في حكومة الولاية أبلغ قائد الشرطة فولفجانج ألبرز البالغ من العمر60 عاما بانه سيحال إلى تقاعد مبكر.

ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة إن ما يقرب من ألف رجل من أصول أجنبية تعرضوا بالاعتداء والتهديد والتحرش على نساء في وسط مدينة كولونيا ليلة رأس السنة.

وتسببت الاعتداءات في زيادة الضغوط على الشرطة المحلية وحكومة الولاية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

أمير الكويت يبعث رسالتين لأمير قطر والعاهل السعودي بشأن حل الأزمة الخليجية

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (غيتي)