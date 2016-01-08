البنتاغون: تسليم آخر "كويتي" سجين "بغوانتانامو" لبلاده

سجناء في معتقل غوانتانامو – أرشيف

أفرجت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الجمعة، عن سجين كويتي يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة من سجن غوانتانامو وسلمته لحكومة بلاده.

وأعلنت الوزارة في بيان لها تسليم فايز محمد أحمد الكندري- وهو آخر مواطن كويتي من 12 تم احتجازهم في القاعدة الأمريكية – للكويت، وقالت إن اعتقاله "لم يعد لازما للحماية من تهديد كبير مستمر لأمن الولايات المتحدة."

ويشتبه بأن الكندري كان داعية للقاعدة. ويبين ملف في وزارة الدفاع الأمريكية أنه ربما عمل مستشارا دينيا لمؤسس وزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.

وبذلك يتبقى 104 آخرون في السجن الموجود في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا ، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها أفرجت الإفراج عن يمنيين اثنين من السجن ونقلتهما إلى غانا.