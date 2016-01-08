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أردوغان: هجوم "تنظيم الدولة" يبرر قرار نشر قوات بالعراق

8/1/2016
  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  _ أرشيف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن هجوما حاول تنظيم الدولة الإسلامية شنه على قاعدة عسكرية في شمال العراق يظهر أن قرار تركيا نشر قوات هناك له ما يبرره ملمحا إلى أن روسيا هي التي تثير خلافا بشأن هذا الموضوع.

وأوضح أردوغان للصحفيين  في إسطنبول إن 18 من عناصر الدولة الإسلامية قتلوا لكن لم يصب أي من الجنود الأتراك بسوء في الهجوم على قاعدة بعشيقة.

وأضاف "تظهر هذه الواقعة كم كانت الخطوة المتعلقة ببعشيقة صحيحة. من الواضح أنه بوجود قواتنا هناك فإن ضباطنا الذي يتولون التدريب جاهزين لأي شيء في أي وقت."

وأشار أردوغان إلى أن الخلاف بشأن القاعدة بدأ في أعقاب تدهور العلاقات بين موسكو وأنقرة إثر إسقاط طائرة روسية فوق سوريا في نوفمبر.

وأضاف أردوغان "طلبوا منا (العراق) أن ندرب جنودهم وقدموا لنا هذه القاعدة كمكان لذلك. ولكن كما شهدنا بعد ذلك ما إن وقعت تلك المشاكل بين تركيا وروسيا… بدأت هذه التطورات السلبية تظهر" مشددا على أن تركيا تتصرف وفقا للقانون الدولي ".

ونشرت تركيا قوات حماية قوامها 150 جنديا في شمال العراق في ديسمبر الماضي مبررة الخطوة بتزايد المخاطر الأمنية على مقربة من بعشيقة حيث يقوم جنودها بتدريب فصائل عراقية مسلحة لقتال الدولة الإسلامية لكن بغداد اعترضت على هذه الخطوة.

 

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