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يستغل "فقر" طلابه لتجنيدهم بحركة الشباب الصومالية

7/1/2016

مدرس يغري طلابه الفقراء بالطعام للانضمام لحركة الشباب

قضت محكمة في كينيا (الخميس) بسجن مدرس كيني بمدرسة ابتدائية 20 عاما لقيامه بتجنيد تلاميذ للانضمام لحركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال. 

واعتبرت القاضية أن المدرس صمويل وانجالا وابويلي واسمه المستعار سليم محمد وابويلي قد استغل الفقر في مقاطعة كيليفي الساحلية -حيث يذهب التلاميذ للمدرسة حفاة بملابس رثة- لإغوائهم مستخدما مغريات كالطعام. 

واعتقل وابويلي في يونيو حزيران الماضي ووجهت إليه ثلاث تهم بينها الانتماء لحركة الشباب. وأدانته المحكمة بدفع التلاميذ للتطرف خلال دروس الدين الإسلامي بالمدرسة بالمخالفة للقانون. 

ويقول مسؤولون إن عشرات الشبان عبروا الحدود إلى الصومال في السنوات الثلاث الماضية للتدريب على يد المتشددين بعد تجنيدهم وتحولهم للتشدد داخل كينيا. 

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