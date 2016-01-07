البث الحي
منوعات

"ياهو" تتجه لتسريح 10 بالمائة من موظفيها

7/1/2016

مدخل شركة ياهو في ولاية كالفورنيا الأمريكية

تتجه شركة "ياهو" إلى تسريح حوالي 10 بالمائة من موظفيها، في نطاق عملية لإعادة هيكلة.

ونقلت صحيفة "تلغراف" أن العملية فرضتها ضغوط المساهمين، لأجل التخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعاني مها الشركة.

ومن المرجح أن تستغني "ياهو" عن أكثر من ألف موظف، خلال يناير الجاري، وفق ما ذكرته صحيفة "بزنس إنسايدر"، قائلة إن ثمة فريقا يحضر عملية التسريح.

ويرتقب أن تشمل العملية موظفين في عدة أقسام  بالشركة، من قبيل القسم الإعلامي والفريق التقني، إضافة إلى العاملين في عدد من العمليات الأوروبية لدى "ياهو".

ورفض موقع "ياهو" التعليق على الخبر، لكنه لم ينف إقبال الشركة على إحداث تغيير وشيك.

وكانت هيئة "سبرينغ أويل" قد نصحت" ياهو"، خلال الشهر الماضي، بتسريح 9 آلاف موظف من بين موظفيه البالغ عددهم 10 آلاف و700 شخص.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)