"ياهو" تتجه لتسريح 10 بالمائة من موظفيها

مدخل شركة ياهو في ولاية كالفورنيا الأمريكية

تتجه شركة "ياهو" إلى تسريح حوالي 10 بالمائة من موظفيها، في نطاق عملية لإعادة هيكلة.

ونقلت صحيفة "تلغراف" أن العملية فرضتها ضغوط المساهمين، لأجل التخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعاني مها الشركة.

ومن المرجح أن تستغني "ياهو" عن أكثر من ألف موظف، خلال يناير الجاري، وفق ما ذكرته صحيفة "بزنس إنسايدر"، قائلة إن ثمة فريقا يحضر عملية التسريح.

ويرتقب أن تشمل العملية موظفين في عدة أقسام بالشركة، من قبيل القسم الإعلامي والفريق التقني، إضافة إلى العاملين في عدد من العمليات الأوروبية لدى "ياهو".

ورفض موقع "ياهو" التعليق على الخبر، لكنه لم ينف إقبال الشركة على إحداث تغيير وشيك.

وكانت هيئة "سبرينغ أويل" قد نصحت" ياهو"، خلال الشهر الماضي، بتسريح 9 آلاف موظف من بين موظفيه البالغ عددهم 10 آلاف و700 شخص.