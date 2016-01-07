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مصر.. انقطاع البث عن حوار لـ "صباحي" عن المظالم

6/1/2016

انقطع البث الفضائي عن إحدى القنوات الفضائية المصرية في الدقائق الأولى من صباح الخميس بشكل مفاجئ عن حوار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى مع الإعلامي وائل الإبراشي  وخرجت لفاصل إعلاني دون سبب واضح أو تنويه مسبق على غير المتعارف عليه مهنياً. 

كان صباحى يتحدث قبل القطع مباشرة عن الظلم الذى يحدث في هذه الفترة من حكم مصر قائلاً إن "المظالم قد انتشرت في البلاد.. وتساءل هل جزاء الشعب الذى انتخب السيسي أن تنتشر المظالم في البلاد"، وعن حقوق المظلومين والمحبوسين وما يتعرض له الفقراء والمواطن البسيط. 

يذكر أن هذا الحوار يعد الأول لحمدين صباحى بعد خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 2014، وقد عاد البث بعد قليل ليعود حمدين صباحي إلى حواره  من جديد.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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